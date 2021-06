L'événement "Chefs de gare" fait son retour du 11 au 17 octobre

Chefs de gare, l'événement gastronomique de la rentrée, revient pour une huitième édition du 11 au 19 octobre au coeur de plus de trente gares françaises. Avec la possibilité d'y participer activement via un grand concours de cuisine ouvert à toutes et tous dès maintenant.