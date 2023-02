L'Occitanie veut nous inciter à retrouver le réflexe Bio

600 000 hectares sont déjà cultivés sans pesticides ni engrais de synthèse. L'Occitanie compte 13 500 producteurs bios. Interbio Occitanie marque l’essai avec une campagne de communication inédite : le Bio Réflexe .

Anthony Jelonch © Radio France - Alban Forlot

Anthony Jelonch, rugbyman et fils d'agriculteur engagé

Pour cette campagne inédite, qui joue la carte de la proximité, Interbio Occitanie a choisi Anthony Jelonch. Titulaire d'un Bac Pro Elevage, Anthony veut donner un coup de pouce aux agriculteurs bio. Rugbyman toulousain, fils de producteur BIO de la première heure et engagé dans cette démarche depuis sa plus tendre enfance. Petit, il mangeait déjà du bio...

Ils sont plusieurs à avoir joué le match du bio aux côtés d’Anthony ! On retrouve Sabine, maraîchère dans le Gard, Coline, animatrice d’une coopérative fromagère dans l’Aveyron, Jean-Pierre, meunier en Lozère, Alban, éleveur de poules pondeuses dans le Lot et Daphné, éleveuse de viande bovine dans l’Aude. Tous ont souhaité s’engager pour valoriser leur métier, leurs savoir-faire ainsi que les valeurs qui les animent au quotidien

Vignoble bio © Getty

Côté vignobles, les défis sont nombreux

Depuis le milieu de l’année 2021, une baisse de la consommation des produits bio en France est consatée. Et de manière plus générale, la consommation de vin est en baisse également en France. Dans le Gers, pour mieux comprendre comment on travaille le vin le plus naturellement possible, écoutez Julien Franclet, vigneron en Côtes de Gascogne !

Il est bon de rappeler que consommer du bio c'est 30% de biodiversité en +. C'est aussi le respect de l'animal. C'est une agriculture qui préserve la qualité de l'eau. Des contrôles indépendants ont lieu chaque année dans toutes les exploitations. Et c'est un bon plan économique en consommant local, de saison, en variant les sources de protéines.