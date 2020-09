L’œuf parfait et velouté de cèpes, la recette de Thierry Grandgeorge

Pour le velouté :

On nettoie les cèpes, on les émince et on les fait revenir dans du beurre, avec un peu d’échalotes dans une poêle. On rajoute un peu d’ail et on déglace avec un vin sec. On laisse cuire jusqu’à ce que les champignons rendent le jus, et l’on rajoute de la crème. On laisse cuire tout doucement encore 2mn et on réserve hors du feu.

Pour l’œuf parfait :

Il doit être cuit à 64° au four. On plonge son œuf avec la coquille dans un plat qui contient de l’eau, on met un thermomètre ou on utilise celui de son four, et on laisse cuire durant 45mn à 1h selon votre matériel. L’eau doit être à 64°. Le blanc sera coagulé et le jaune sera encore bien coulant

Pour finaliser le plat, mettre le velouté de cèpes dans un bol, puis casser l’œuf sur le dessus. Vous pouvez rajouter un petit jus de cresson.

Et bel dégustation !

Thierry Grandgeorge chef du complexe hôtelier Veleda et Donon à Grandfontaine - Yzabel chalaye

L'ustensile fétiche du chef, c'est une mandoline en inox qui a depuis plus de 25 ans

