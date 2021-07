L'olive, le fruit star du sud de la France

La Picholine, la Lucques, la Grossane, la Caillette – notre produit méditerranéen aujourd'hui : c'est l'olive, elle prend différente forme sur nos tables su sud. En tapenade, en pommade ou encore entières… impossible de broyer du noir avec le fruit de l'olivier.

Chroniques méditerranéennes EPISODE 4-1 LOLIVE Copier

On fait le tour du monde pour découvrir ce produit qui nous est si cher dans le sud de la France, et on va constater que nous ne sommes pas les seuls à cuisiner ce joli fruit, fruit du paradis pour certain, direction la Sicile !

Chroniques méditerranéennes EPISODE 4-2 LOLIVE Copier

L'olive, un met pas près de quitter nos belles tables d'été. Régalez-vous !