L'omelette façon Alexy Fuchs

INGREDIENTS :

- oeufs bio et de plein air

- crème fraîche ou lait

- sauce soja

LA RECETTE :

Pour faire une belle omelette, il vous fait des bons oeufs. Prenez des oeufs de plein air bio, ce sont les meilleurs.

Cassez les dans un bol, rajoutez de la crème ou du lait, et vous pouvez rajouter de la sauce soja, ça sale naturellement vos oeufs. Fouettez.

Dans une poêle bien chaude, ajoutez du beurre, puis votre préparation et remuez doucement avec une fourchette. Dès que les oeufs coagulent, on coupe le feu sous la poêle et la chaleur de celle-ci va continuer à cuire l'omelette. On la roule sur elle-même et on la sert avec une belle salade. Vous pouvez y rajouter des pommes de terre, des champignons, ou tout autre produit qui vous fait plaisir

alexy fuchs chef du gavroche à strasbourg - yzabel chalaye

L'ustensile fétiche du chef lui vient de son père, Benoit Fuchs qui tenait le Gavroche avant lui. C'est une fourchette qui permet de retournez les pièces en cuisson, viande, légumes.

L'émission consacrée à l'oeuf avec Alexy Fuchs, chef du Gavroche à Strasbourg est à réécouter ci-dessous