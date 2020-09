L'union fait la force : "Produit sur son 31", quand les petits producteurs se fédèrent

Plateforme logistique, distributeur, aide administrative, représentant commercial... L'association "Produit sur son 31", créée fin 2011 par la chambre d'agriculture, a été construite par des producteurs, pour des producteurs. Aujourd'hui, elle facilite la vie de 150 agriculteurs, en les aidant à commercialiser une partie de leur production. Etienne Sassay, responsable de la plateforme, fait le guide sur le site du Marché d'intérêt national de Toulouse (MIN) pour France Bleu Occitanie.

Etienne Sassay dirige la plateforme logistique de "Produit sur son 31". © Radio France - A.W.

Le crédo de l'association c'est : "frais et local". L'idée c'est de réduire au maximum le délai entre la récolte et l'assiette. Fruits, légumes, produits laitiers, viandes, poissons, confitures... "Produit sur son 31" couvre un large spectre de denrées alimentaires et une zone géographique assez large, recouvrant le territoire de l'ancienne région Midi-Pyrénées.

Sur son site du MIN de Toulouse, la plateforme logistique comprend plusieurs salles dont une vaste chambre froide. © Radio France - A.W.

Corinne Dal, productrice de betteraves. © Radio France - A.W.

Les temps sont durs pour les petits producteurs, mais les regroupements permettent de se serrer les coudes.

