La 1ère réaction de Thomas Cabrol étoilé Michelin dans le Tarn

Thomas Cabrol et son épouse Anne forment un duo gagnant. Près de Mazamet, à Payrin Augmontel (81), ils vous accueillent chez eux, au comptoir d'un restaurant incroyable niché au milieu de la pinède (d'où le nom Villa Pinewood ). Lorsque le Guide Michelin les a appelés il y a une semaine pour les inviter à la cérémonie strasbourgeoise, ils ont cru remporter uniquement une étoile verte. Déjà une très belle récompense car toutes leurs assiettes sont composées des plantes sauvages locales. Mais après 2 ans d'ouverture, obtenir une étoile rouge, si prestigieuse du guide Michelin, c'est une grande émotion pour notre couple d'autodidactes qui a pris un pari fou en quittant Toulouse. Alors couronnés de 3 titres de "Meilleur Bar à Vin du Monde" pour le Wine 5 Bar, rue de la Bourse, ils décident de tout plaquer pour retourner à la campagne.

ⓘ Publicité

Thomas et Anne choisissent France Bleu pour répondre aux 200 textos reçus en quelques minutes après l'annonce étoilée.

Voici la réaction de Thomas Cabrol en exclusivité pour France Bleu Occitanie

loading

Anne est infirmière, Thomas est œnologue. Jamais d'école, pas un seul stage en cuisine, leur parcours est atypique. Il y a quelques semaines, France Bleu Occitanie vous a fait découvrir ce lieu au cœur de la nature avec des producteurs de la Montagne Noire talentueux. Une belle expérience partagé dans l'émission "Côté Saveurs". Aujourd'hui, Thomas et Anne sont fiers de mettre en avant les talents cachés de la campagne. Ils promettent d'ouvrir les réservations chaque début de mois pour continuer d'accueillir les clients curieux de découvrir ce concept de la cueillette sauvage. Anne et Thomas Cabrol n'ont pas l'intention de changer leur façon de faire, même après ce sacre. Rappelons qu'ils faisaient déjà partie de "La Liste" des 1000 meilleurs restaurants du monde.

La réaction du président du Tarn

Christophe Ramond, Président du Conseil départemental du Tarn adresse toutes ses félicitations à Anne et Thomas Cabrol. "Ce premier macaron est la récompense méritée d’un travail passionné qui procure une expérience culinaire unique et particulièrement originale aux clients. Le restaurant est également l’un des rares à obtenir l’étoile Verte qui salue ses engagements en termes de circuits courts et développement durable. Dans notre département qui compte tant de produits de qualité tels l’ail rose de Lautrec, l’agneau tarnais, le veau d’Aveyron et du Ségala, les vins de Gaillac et les salaisons de Lacaune, c’était presque une aberration de ne pas avoir de table référencée dans le célèbre guide rouge. C’est désormais chose faite grâce au talent et à l’innovation du couple Mazamétain. Leur distinction symbolise la montée en gamme de l’offre touristique que le Conseil départemental accompagne et contribue à rendre le Tarn attractif. Bravo à eux !"

loading