Recette de La BABKA

Ingrédients

Pâte a Babka :

Farine 250gr

Sucre 60 gr

Sel 3 gr

Lait 150 gr

Levure du boulanger 12gr

Beurre 50 gr

Garnissage

Pâte à Tartiner 150gr

Chocolat noir 30 ou 50 gr

Noisette 90 gr

Faites chauffer votre four a 160°C et venir torréfier 80 gr de noisette pendant 15 min puis les sortir du four et les concasser.

Faites tiédir aux micro-ondes 150gr de lait j’utilise du lait entier mais le demi-écrémé fonctionne très bien.

Dans ce lait tiède vous allez ajouter 12 gr de levure du boulanger et bien délayer le tout.

Dans le bol du batteur muni d’un crochet, versez 3 gr de sel en premier 250 gr de farine 60 gr de sucre et notre mélange lait +levure.

Puis pétrissez pendant au moins 20 minutes à vitesse moyenne et attendre que la pâte se décolle du bol.

A ce moment ajoutez les 50 gr beurre préalablement coupé en petits cubes et pétrissez de nouveau jusqu’à ce que la pâte se décolle totalement des parois.

La bonne texture c’est quand vous pincez la pâte avec vos doigts elle ne doit pas accrocher.

Ensuite dans un bol fariné réserver votre pâte au minimum une heure au réfrigérateur pour la faire refroidir.

Une fois bien froide

Étaler la pâte en forme de rectangle, à la taille de la longueur de votre moule et trois fois sa largeur.

Maintenant dans un bol versez 150gr de pâte à tartiner que vous allez tiédir au bain-marie afin que sa texture s’étale facilement sur toute la surface de la pâte à babka.

Une fois la pâte a babka bien tartiné

Parsemez de noisettes et de chocolat noir concassé puis vous roulez l’ensemble.

Ensuite vous tranchez votre rouleau dans la longueur vous obtenez 2 morceaux que vous allez croiser et tressez pour former une torsade.

Graisser et fariné le moule avec du beurre et de la farine et disposer la torsade à l’intérieur

Dorez votre torsade avec un œuf battu avec un peu de sel Laisser pousser à température ambiante pendant 45 minutes.

Une fois qu’elle a doublé de volume dorez à nouveau.

Préchauffer votre four à 180° C avant d’enfourner

Laissez cuire 20 à 25 minutes

Attendre 5 à 10 minutes avant de démouler la babka.