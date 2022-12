La baguette on peut aussi en faire plein de trucs en cuisine

Elle a été classée le 30 novembre 2022 "Patrimoine Mondial Immatériel de l'Humanité" par l'Unesco et c'est bien ! La baguette c'est un véritable marqueur Français et c'est surtout délicieux. Aujourd'hui, on s'est fait une petite liste de plats sympas à faire avec une baguette