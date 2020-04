La blette s’invite dans votre assiette avec le chef Thibaud Vanel de la Bastide capraise

Et si vous profitiez du confinement pour tester de nouvelles recettes ? En cuisine, c’est un légume souvent mal connu que nous vous proposons : la blette. Grâce aux conseils et trucs du chef Thibaud Vanel, vous allez succomber au charme de la blette à toutes les sauces.

La simple évocation du mot « blette » fait parfois dire « pouah ». Car la blette est souvent mal connue. Et pourtant, c’est un légume qui a plus d’un tour dans son sac. La blette peut égayer votre cuisine, ravir vos papilles et étonner vos convives.

Pour vous convaincre, suivez les conseils du chef Thibaud Vanel de la Bastide capraise à Saint Capraise de Lalinde en Périgord !

Produit du Bassin méditerranéen, la blette date du Moyen-âge, période durant laquelle elle était utilisée pour faire des soupes dans les campagnes. Pas chère, elle permet de laisser aller votre imagination. En béchamel, en omelette, avec de la tomate et de l’ail, elle peut aussi se déguster en association sucré/salé. C’est ce que vous propose le chef avec une recette de tourte de blettes sucrée, une spécialité de l'Italie et du Sud-Est de la France.

La blette version sucrée du chef Thibaud Vanel de la Bastide capraise © Radio France

Une tourte de blettes sucrée ? Une recette du chef Thibaud Vanel Copier

Pour réaliser cette recette, il vous faut une pâte sablée. Pour la garniture, on utilise le vert de la blette et les ingrédients suivants :

150g de cassonade, 150g de poudre d'amande, 2 oeufs, 2 poires bien mûres taillées en dés, de la fleur d'oranger et 500g de feuilles de blette émincées finement

Préparez une farce avec les feuilles de blette, la cassonade, la poudre d'amande, les oeufs et les poires. Rajoutez des raisins imbibés dans du rhum, de l'Armagnac ou dans un sirop léger.

Rajoutez la fleur d'oranger et un zeste de citron et garnissez la pâte à tourte avec cette préparation. Enfournez ensuite dans un four chaud à 180°C pendant 40 minutes.

"C'est facile à faire avec les enfants pour faire des décorations sur la pâte. C'est ludique et abordable !" Parole de chef !

Petite astuce pour couper la blette : utiliser des ciseaux pour éviter les fils !

Vous êtes prêt(e) à passer en cuisine ? Pour vous procurer de belles blettes, Jean-Philippe Vidotto à Cours de Pile en Dordogne a tout prévu. Ce producteur de légumes fait des paniers à la ferme et en livraison avec de nombreux produits de saison !