La Bodega Chez Vicente à Toulouse : des sourires gourmands

VIDÉO - Dans le quartier Bonnefoy, la vente à emporter bat son plein Chez Vicente Montserrate. Sa cuisine aux inspirations espagnoles avec des savoir-faire bien de chez nous et surtout la bonne humeur qui règne pendant le service, font de cette bodega un lieu incontournable. Rencontre.

Son grand frère dit de lui qu'il a toujours voulu cuisiner et n'est pas peu fier de ses réussites. Depuis l'âge de 15 ans, Vicente Montserrate apprend le geste, la technique, l'art de sublimer les saveurs. Le canard vient de Gimont (32), le saumon de l'Atlantique, le pain de la boulangerie toute proche et les légumes lavés à grande eau après un tour au marché. Dans la Vie Gourmande à 10h20 sur France Bleu Occitanie, Alban Forlot part à la rencontre de ce restaurateur en manque de sourires cachés derrière les masques. Cette cave à vin (Bodega) est surtout un lieu de joie et de plaisirs culinaires qu'on aime partager Chez Vicente.

Bodega chez Vicente : 23 rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse.

La Bodega Chez Vicente utilise les plats en verre de "En boîte le plat"

Pour contacter Vicente Montserrate : 05 81 60 11 27