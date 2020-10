La Boucherie Desroches frères à Toulouse, une vitrine de la viande locale

Après avoir poussé la porte vitrée cerclée de bois, c'est une impression étonnante qui saisit le nouveau client. On n'est tout simplement pas habitués à sortir des sentiers battus, de la boucherie à l'ancienne avec du carrelage blanc et des jambons accrochés au mur. A la boucherie Desroches frères, le souci du détail et du design est poussé jusque dans la tenue des employés et du patron, en chemise blanche sous le tablier rouge, avec un nœud papillon en bois.

La déco moderne et l'orientation locale de l'approvisionnement ont un objectif précis, comme nous l'explique le gérant. Copier

La présentation des produits est soignée, à l'image de cette "fleur" de pot-au-feu au premier plan à droite. © Radio France - A.W.

La forme - déco de la boutique et achalandage des rayons - est là pour mettre en valeur le fond, les produits eux-mêmes, tous choisis en fonction de leur qualité et de leur origine locale. Par ailleurs, et à une petite exception près, tout est découpé et transformé sur place. Un choix fort qui a l'avantage de la fraîcheur et offre la possibilité de décider de la préparation de chaque pièce de viande, de chaque produit de charcuterie. C'est aussi un choix coûteux, puisqu'il implique davantage de travail et une main d'oeuvre importante.

Revue des produits mis en vitrine avec Pol de Kérimel, l'un des associés. Copier

Laurent, l'un des employés, nous présente une pièce de boeuf. © Radio France - A.W.

La boucherie met en valeur les éleveurs avec lesquels elle travaille : leur photo est affichée sur un mur juste à côté de l'entrée. © Radio France - A.W.

La boucherie Desroches frères a ouvert il y a trois ans en plein cœur de Toulouse. C'est un projet lancé par trois frères : Olivier, Pol et Vincent de Kérimel. Olivier et Vincent gèrent l'administratif et Pol s'occupe de l'équipe et de l'opérationnel. Il est aussi éleveur à Montesquieu-Volvestre. Le nom de famille de la fratrie est déjà utilisé par un oncle pour une entreprise de production de viande. Les trois frangins sont donc allés chercher sur une autre branche de la généalogie familiale le nom qu'ils ont donné à leur boutique.

Loin de l'agitation de la ville, Pol nous accueille dans son élevage.

Pol de Kérimel élève des vaches de race Aubrac, en bio, et des cochons. Copier

L'éleveur travaille dans le cadre idyllique des collines du Volvestre. © Radio France - A.W.

Gérant de la boucherie à Toulouse et de son élevage à une heure de route de là, Pol de Kérimel va devoir faire un choix : il va progressivement abandonner les vaches pour se concentrer sur les cochons.

L'un des objectifs est de passer en bio pour l'élevage des cochons. Copier