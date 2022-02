La Boulangerie “L’Essentiel” en finale nationale de “La meilleure boulangerie de France”

Du 21 au 25 février, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais ont parcouru l’île de France à la recherche de LA boulangerie qui représentera la région lors de la finale nationale.

Et c’est la Boulangerie “L’Essentiel” qui a été choisie. Vous avez pu la découvrir dans l’émission du mardi 22 février où elle était en compétition face à la boulangerie Aurélie Ribay.

Anthony qui a été formé pendant 7 ans chez les compagnons du devoir, est à la tête aujourd’hui de 4 boulangeries et 100 employés. Parmi ces derniers, Cyril, champion de France du dessert en 2017 qui a donc fait équipe avec le patron pour l’émission.

Dès leur arrivée sur place, Norbert Tarayre et Bruno Cormerais ont été impressionnés par la boutique et l’accueil et lui ont attribué la moyenne exceptionnelle de 10 sur 10. Une entrée de jeu remarquable.

Et notre jury a eu bien du mal à trouver des défauts dans le reste des épreuves. Peut être “un petit manque d’amertume” pour le produit signature qui remporte tout de même une moyenne de 9 sur 10. "Une recette simple mais un produit élégant et bon” nous précise Bruno Cormerais pour ce Kash-noisette, un gâteau préparé avec du Kasha, du sarrasin “décortiqué et grillé”.

La noisette, un goût que le jury a pu retrouver lors de l’épreuve du “pain de prédilection” puisque Anthony et Cyril ont présenté “le Gaïa” dont l’un des ingrédients est la graine de lin prégermée au goût de noisette donc et qui est réputée pour ses bienfaits grâce aux Oméga 3 qu’elle contient.

Pour la dernière étape, “La création”, les 2 artisans ont dû imaginer un produit incluant obligatoirement des pralines de noix de pécan. Ils ont alors présenté une pâtisserie mêlant différentes textures et agrumes, intitulée “Le carrousel”, joli clin d’œil aux fêtes foraines. Pour cette épreuve, ils ont obtenu la moyenne de 8,5 sur 10.

Avec 9,3 sur 10, l'une des meilleures moyennes de l’émission toutes saisons confondues, La boulangerie l’Essentiel dans le 12e arrondissement a donc été choisie pour représenter l’île de France lors de la finale nationale de l’émission “La meilleure boulangerie”.

Anthony était notre invité ce lundi 28 février dans l’émission “16h - 18h : C'est l'happy hour sur France Bleu Paris”. Alors quel est son secret ? Réponse ci-dessous.