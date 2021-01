La brioche perdue

Une recette savoureuse et économique !

Brioche perdue

Pour votre brioche soit vous récupérez des tranches un peu séchées ou bien directement avec une brioche fraîche acheter le matin même.

Tout d'abord taillez la brioche de la façon de votre choix.

Pour le lait de poule :

On mélange 120 GR de lait entier avec 120gr de crème liquide + 1 œuf et 1 jaune d’œuf.

On mélange bien jusqu'à obtenir un appareil bien homogène.

Ensuite, ajoutez une gousse de vanille grattée.

Et, n'hésitez pas à ajouter un petit shoot de rhum ou même d’armagnac mais pas plus de 5gr

Trempez donc votre morceau de brioche dans l'appareil et on la laisse bien s'imbiber. Il faut en effet que la brioche "boive" bien l'appareil. Elle n'en sera ainsi que plus moelleuse.

Ensuite, prenez votre poêle et faites chauffer à feu moyen.

Une fois que la poêle est chaude, on jette une bonne grosse noisette de beurre environ 50 gr avec 50 gr de sucre et deux tranches de brioches imbibées.

Un caramel au beurre se forme n’oubliez pas de bien agitez votre poêle, et laissez cuire environ 1 à 2 minutes par face jusqu’à obtenir une belle couleur dorée n’hésitez pas à saupoudrez de sucre chaque face avant de les retourner. Toujours à feu moyen.

À la fin de la cuisson,

Débarrasser dans une assiette, il suffit de saupoudrer d'un peu de sucre glace du caramel au beurre encore chaud de votre poêle mais ce que j’adore faire c’est d’ajouter des framboises encore congelé ce choc chaud et froid et sucré.