La bûche merveilleuse

Recette de bûche merveilleuse

Mousse chocolat lait

Portez 110gr de crème à ébullition et versez-la en trois fois sur les 280gr de chocolat préalablement fondu.

Une fois le mélange bien lisse et homogène ajoutez les 380gr de crème bien froide et mélangez à nouveau.

Déposez un film au contact de la ganache et réservez au réfrigérateur minimum 4 heures.

Une fois bien refroidi montez la ganache au batteur et une fois qu’elle a doublé de volume versez en poche muni d’une douille lisse.

Meringue

On prend 2 blancs d’œuf et on ajoute en trois fois 60 gr de sucre en battant vivement.

Une fois que l’on obtient notre bec d’oiseau on tamise 60 gr de sucre glace et on mélange doucement.

Une fois prête on la réserve en poche et on vient pocher deux rectangles un petit et un grand de la longueur du moule. Puis on laisse cuire 4 heures à 70°C

Une fois cuite on vient la recouvrir d’un mélange chocolat et beurre de cacao ça lui permettra d’être isoler de l’humidité.

Montage

Dans le fond du moule déposer uniformément une bonne quantité de mousse et par-dessus déposer le plus petit rectangle de meringue en appuyant bien afin de faire remonter la mousse sur les bords déposer ensuite de la pâte de noisette pur un peu de fleur de sel recouvert de mousse et venir fermer avec le dernier rectangle de meringue laisser prendre au congélateur minimum 4 heures.

Glaçage miroir

Mettez 4 feuilles et demie de gélatine à tremper dans un grand bol d’eau froide

Versez 80 gr d’eau, 150 gr de sucre et 150 gr de glucose dans une casserole et portez à ébullition à 103°C !

Retirez du feu, ajoutez 100 gr de crème chaude et la gélatine égouttée puis mélangez doucement.

Versez sur 150 gr de chocolat haché finement et mixez.

Votre glaçage est prêt une fois qu’il aura atteint les 33 à 35 °C

Quand votre bûche est bien congelée et que votre glaçage est à la bonne température vous pouvez le glacer. Ensuite il ne vous reste plus qu’à décorez votre bûche avec ce que vous avez sous la main.

Puis important avant la dégustation laisser la bûche au réfrigérateur au 4h pour qu’il puisse décongeler.