La camionnette de Caroline sillonne le Ventoux pour vous livrer des produits frais et bio !

Légumes Bio, fruits Bio, Viandes, oeufs, légumes secs, fromages et produits laitiers !

L'épicerie fine de Caroline, ce sont des produits locaux, de saison et de qualité ! Et pendant le confinement, avec sa jolie petite camionnette, elle vient jusqu'à vous ! La tournée en pays Ventoux se poursuit, tous les jours sauf mardi et dimanche

l'épicerie fine ambulante de Caroline ravitaille toujours les villages du Ventoux tout en adaptant les règles de sécurité, avec des tournées un peu plus longues !

Fruits et légumes, produits secs, italiens, laitiers, entretien et hygiène du corps, viande... sur Savoillans, Brantes, le Crestet, St léger du Ventoux, Buisson Faucon...

l'épicerie fine ambulante de Caroline 06 74 25 88 60 Route de Vaison, 84110 Crestet

panier de légumes bio de l'épicerie fine ambulante de Caroline © Radio France - Pascale Lorens

Amateurs de fromage de chèvre, on ne vous oublie pas !

La filière caprine se mobilise en cette période difficile et lance une nouvelle plateforme web pour mettre en relation des producteurs de fromages de chèvre et les consommateurs. Les producteurs peuvent s'inscrire gratuitement, et les clients bénéficient d'une carte interactive pour trouver les fermes ou les distributeurs les plus proches de chez eux... Tout ça en un clic ! et c'est sur #OùTrouverMonFromageDeChèvre