Francesca Guerra est une cheffe passionnée et passionnante ! Originaire du Chili , cette épicurienne vous sert dans son food truck La Cantine Latina, les fameux empanadas, le délicieux guacamole, les plats emblématiques d'Amérique du Sud mais aussi les boissons typiques et les délicieux desserts . Un festival de saveurs et un dépaysement garanti !