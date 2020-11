La carotte de la tête au pied : on ne gache rien!

Comment utiliser la carotte des feuilles à la racine et ne rien jeter ? Yannick donne des recettes pour ne rien perdre de ce légume plein de vitamines. Suivez ses explications en vidéo pour réaliser 3 recettes en utilisant les fanes et la racine de la carotte : on ne gâche rien !

La carotte de la tête au pied : 3 recettes

Un pesto, des pickels et des carottes au cumin sont au menu de cette vidéo.

Les ingrédients nécessaires pour les 3 recettes : 1 botte de carottes.

Pour le pesto :

40g de parmesan

De la poudre d'amande

1 gousse d'ail

20cl d'huile d'olive du sel + poivre

Pour les carottes au cumin :

De l'eau froide

40g de beurre

Du cumin

Du sel

Pour les pickels :

1 bocal

Du poivre à queue ( = poivre de cubèbe ) ou du poivre long ou de Sichuan

100g d'eau

50g de vinaigre blanc

25g de sucre

Le conseil de Yannick : Pickels et pesto se gardent plusieurs jours au réfrigérateur et peuvent agrémenter bon nombre de plats.

Des fanes et la racine de la carotte : on ne jette rien ! - Marie-Brigitte Leflot

