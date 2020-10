La carpe frite à la semoule

INGREDIENTS pour 4 personnes :

- 2,5 kg de carpe soit 1,2 kg de chair pour 300 gr/personne

- semoule

- sel de guérande

LA RECETTE :

Faire les filets de carpe l'avant-veille afin que la chair du poisson se tienne. Le jour de la recette, on prend nos filets, et on découpe des goujonnettes, ce sont des tranches de filet de 1 cm d'épaisseur. On rince à l'eau et on met une pincée de gros sel sur ces filets afin de raffermir la chair et on laisse repose 15 mn.

Puis on prend nos goujonnettes et on les roule dans la semoule. On trempe dans un premier bain d'huile à 160° le temps de blanchir la semoule. On retire de la friteuse et juste avant de servir on les remet dans l'huile à 180° pour 3 à 4mn.

On sert les carpes frites bien croustillantes avec des frites maison, une salade verte et une sauce mayonnaise agrémentée de câpres et d'échalotes.

