La Chandeleur : l'histoire des crêpes

Tous les ans, 40 jours après Noël, on fête la Chandeleur. Et qui dit Chandeleur dit crêpes que l'on fait sauter à la poêle. Mais d'où vient cette tradition ? Pour y répondre, nous avons fait appel à Nathalie Helal, notre spécialiste de l'histoire de la gastronomie. Vous ne trouvez pas que le mot "Chandeleur" en rappelle un autre ? Mais si, réfléchissez bien ! Oui, c'est ça, il a la même racine que le mot "chandelle". Remontons le temps, car avant les crêpes il y avait des chandelles, et encore bien avant... des torches. Pendant l'Antiquité, à Rome, on fêtait la "festa candelarum" que l'on peut traduire du latin en "fête des chandelles". Les Romains défilaient en procession dans les rues avec des torches allumées pour évoquer la fin de l'hiver et le retour de la lumière. Au Ve siècle, les chrétiens s'emparent de cette fête païenne et décident de célébrer la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance. Les papes gardent les processions, mais remplacent les torches par des chandelles bénites ! Dès l'aube, les pèlerins défilent avec, mais ils sont si nombreux qu'on prend l'habitude de leur distribuer des galettes de froment pour les récompenser de leur dévotion… Et ces galettes, toutes rondes et toutes dorées, elles ne vous rappellent pas quelque chose ? Le soleil, bien sûr ! La tradition est née. À lire aussi Repas de fête : l'histoire de la bûche de Noël Bien plus tard, les paysans français se rendent le matin de la Chandeleur à la messe pour faire bénir leur chandelle. Véritable talisman, elle est un signe de prospérité, surtout si elle reste allumée jusqu'au coucher du soleil. Le soir venu, et pour attirer la prospérité, ils faisaient cuire les crêpes de la main droite, avec une pièce d'or - s'ils en possédaient une - dans la main gauche. Puis ils lançaient la crêpe au-dessus d'une armoire, par superstition, et la laissaient tranquillement sécher toute l'année… pour avoir de bonnes récoltes et éviter une éventuelle disette. La seule chose qui pouvait porter malheur, c'était de laisser tomber la crêpe par terre… C'est ce qui se dit encore aujourd'hui. Bon, si vous êtes trop maladroits, vous pouvez faire frire des beignets, à la place des crêpes. Parce qu'à la Chandeleur, on mange des crêpes, au Nord, et des beignets, au Sud ! Que vous soyez team crêpes ou team beignets, mangez-les toujours avec une bougie allumée !