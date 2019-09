La charcuterie artisanale au vin du Médoc

L'idée est singulière et pourtant si logique, utiliser le vin pour adoucir la charcuterie traditionnelle, et lui donner un goût incomparable. Tout est en finesse et bien dosé, Sylvain Andreux est d'ailleurs natif de cette partie du département de la Gironde, le Médoc.