La châtaigne : star des repas de fêtes

Originaire de l’Asie Centrale, la châtaigne était, au départ, consommée par les populations défavorisées. Facile à cultiver et valeurs nutritives nombreuses : c’était le combo parfait. Mais aujourd’hui, sa réputation a changé. On l’utilise souvent et surtout pendant les repas de fêtes de fin d’année.

Vous pouvez trouver des châtaignes dans les forêts à côté de chez vous, mais les châtaigniers sont plus nombreux en Ardèche, dans les Cévennes, le Limousin ou encore en Corse, où les sols sont riches et sains, avec peu de calcaire. Ces arbres ne supportent pas la sécheresse et ont besoin de luminosité.

Bénéfique pour la santé, la châtaigne contient énormément de minéraux, de vitamines et d’oligo-éléments. Fruit très énergique, il démarre sa chute au sol à la mi-septembre et vous avez jusqu’à mi-novembre pour le récolter. En France, la production de châtaignes est de l'ordre de 13 000 à 15 000 tonnes par an. Mais l’Ardèche, premier département producteur, en fournit à elle seule, plus du quart.

Si la châtaigne est délicieuse grillée à la poêle ou au four, elle le sera aussi pour revisiter vos plats, salés comme sucrés. France Bleu vous propose d’ajouter une pointe d’automne à vos recettes grâce à ce fruit.

Recette des gâteaux à la châtaigne d’Yves Bello, chef du restaurant le Demptezieu, en Isère. Pour un goûter en famille.

Recette de purée de châtaignes par le chef Olivier Fuchs, chef du restaurant la Pépinière à Woerth. Le repas simple et efficace.

Recette de risotto à la châtaigne Raymond Laffont, chef du restaurant "Le Panoramic" à Ozon. Le plat qui change.

Vidéo : La châtaigne, reine des forêts ardéchoises, un fruit aux multiples saveurs

Comment différencier la châtaigne du marron ?

C’est un éternel débat, d’autant plus que ce que l’on appelle “marrons chauds“, “crème de marron” ou bien encore “dinde aux marrons”, sont en réalité préparés à base de châtaignes. Le marron n’est en fait pas comestible, car toxique pour les humains. Plusieurs différences entre la châtaigne et le marron permettent d’éviter la confusion :

Leur bogue (l'enveloppe hérissée de piquants) n’est pas la même. Celle du châtaignier possède de nombreux pics longs tandis que celle du marronnier possède des petits pics.

A l’intérieur de la châtaigne, il y a plusieurs fruits, alors que dans le marron, il n’y en a qu’un.

La forme permet de les reconnaître : la châtaigne est plus aplatie et possède une petite queue, le marron, lui, est plus rond et plus gros.

Comment bien choisir ses châtaignes ?

Plusieurs étapes sont à respecter lorsque vous voulez partir ramasser des châtaignes. D’ailleurs, n’oubliez pas de mettre une paire de gants pour protéger vos mains, les bogues sont très piquantes !

Il faut prendre les châtaignes qui sont au sol, et pas celles qui sont encore dans l’arbre.

Lorsque la châtaigne est entre vos doigts, vous devez sentir qu’elle est pleine : aucun espace ne doit être présent entre le fruit et l’écorce.

Aucun trou ne doit être existant dans la coque, sinon vous risquez d’avoir une mauvaise surprise, ou de la compagnie (des vers ou insectes par exemple).

Pour vérifier justement qu’il n’y ait pas de vers ou autres dans votre châtaigne, vous pouvez la mettre dans de l’eau. Si la châtaigne flotte, c’est qu’elle est vide ou pas comestible. Il est donc préférable dans ce cas-là, de la jeter. En revanche, si elle coule, c’est qu’elle est pleine et bonne à cuire.