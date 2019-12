La chèvrerie des Coteaux, à Durfort-Lacapelette, dans le Tarn et Garonne

Des chèvres, du lait, des fromages bios et des convictions pour Marie-Bertille et Thibaut Lestoille

Durfort-Lacapelette, France

Nous sommes dans le Tarn et Garonne, près de Moissac : la Chèvrerie des Coteaux s'étend sur 18 hectares, près de l'Eglise de Saint-Hubert (à Durfort Lacapelette). Le lait des chèvres est transformé sur place en cabécous, crottins, pavés, bûches et autres tommes. Thibaut et Marie-Bertille Lestoille se sont installés en 2013. Ils venaient de Paris et n'étaient pas du tout dans le domaine agricole. Changement de vie , beaucoup de travail et parfois des moments difficiles, mais aujourd’hui, Thibault, Marie-Bertille ont réussi leur pari. Des étables à l'atelier de fabrication de fromages, nous faisons la viste avec Marie-Bertille.

La chèvrerie des Coteaux à Durfort-Lacapelette : dans l'étable Copier

Les "collègues" de travail de Marie-Bertille et Thibaut Lestoille à la Chèvrerie des Coteaux © Radio France - Emmanuelle Wiener

La Chèvrerie des Coteaux, une ferme bio ou Marie-Bertille et Thibaut élèvent des chèvres. Le lait est ensuite transformé en fromages au lait cru et en yaourts. Marie-Bertille Lestoille et son mari sont installés depuis 2013 . C’est ici qu’ils vivent avec leur 4 enfants. Pour trouver les fromages de la Chèvrerie des coteaux c’est directement à la ferme (près de Durfort -Lacapelette) les mardis et vendredis; mais aussi (toujours pour le Tarn et Garonne) le mercredi matin à Montauban, place Lalaque. Marie- Bertille est aussi présente en Haute-Garonne, le mercredi après-midi à l'Union et le samedi matin à Balma.

Fabrication, dégustation et convictions à la Chèvrerie des Coteaux à Durfort-Lacapelette (82) Copier