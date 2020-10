La choucroute garnie de Philippe Meyer

Le chou a déjà deux mois, on le rince donc plusieurs fois à l'eau tiède pour enlever un peu d'acidité. N'hésitez pas à goûter. Faites revenir les oignons dans de la graisse d'oie, puis déglacer avec le vin blanc. On rajoute des couennes de lard fumé, puis on rajoute le chou.

On pose toutes les viandes dessus : lard frais, lard fumé, palette fumé, échine fraîche, saucisses montbéliard, knacks, les plats de côte, le jambonneau et les quenelles de foie.

On va laisser confire durant 3 à 4 heures tout doucement à 96°. Eviter de trop saler avant de servir

Pierre meyer chef du Burestubel à Pfulgriesheim - Yzabel Chalaye

L'ustensile fétiche du chef, c'est une fourchette à diapason, qu'il tient de ses parents, elle a plus de 50 ans, et il s'en sert pour retourner les galettes de pommes de terre

