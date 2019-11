La Côte-d'Or Gourmande à la Chica Loca, bar espagnol

Si vous avez envie de passer une bonne soirée entre amis, rendez-vous à la Chica Loca, le bar espagnol branché de la rue Vannerie à Dijon !

Dijon, France

La Chica Loca, bar à tapas, rue Vannerie à Dijon © Radio France - Florence Gallice

Une ambiance sympathique et chaleureuse pour cet établissement qui existe depuis un an et demi et qui va plaire à celles et ceux qui aiment l'Espagne et sa gastronomie.

Quelques plats traditionnels espagnols Copier

Boissons et grignotages espagnols © Radio France - Florence Gallice

On peut difficilement parler de l'Espagne sans évoquer les tapas, toutes ces petites choses que l'on aime grignoter à l'heure de l'apéro.

Quelques idées de tapas Copier

On jette un oeil sur la carte ? © Radio France - Florence Gallice

Une bonne sangria faite maison, c'est vrai que c'est tentant !

Et pourquoi pas une ou deux recettes de sangria ? Copier

Quelque singrédients pour faire un salmorejo © Radio France - Florence Gallice

Le salmorejo est un gaspacho typiquement espagnol à base de tomate, d'ail, d'huile d'olive et de pain. C'est le moment de se régaler avec une recette bien fraîche !

La recette du salmorejo Copier

Quelques bières espagnoles © Radio France - Florence Gallice

Une bonne bière (avec modération), quelques tapas et pourquoi pas un dessert espagnol ?

Ou une petite projection sur le menu de la St Sylvestre qui va bientôt approcher !

Une envie de douceur ? Copier

Chloé derrière son bar © Radio France - Florence Gallice

Pour passer une soirée inoubliable, allez faire un tour à la Chica Loca, rue Vannerie à Dijon.

Ambiance conviviale.

Des ateliers, des soirées spéciales.

Quelques tapas, une bonne sangria et ne tardez pas trop pour réserver votre soirée de St Sylvestre, il n'y aura pas de place pour tout le monde !