La Côte-d'Or Gourmande chez Pom et Chou à Fontaine les Dijon

Un primeur qui a l'amour des bons produits, nous sommes chez Pom et Chou à Fontaine-lès-Dijon

Fontaine-lès-Dijon, France

Olivier Lannel dans son magasin © Radio France - Florence Gallice

Olivier Lannel propose des fruits et légumes de saison mais pas que. Il a aussi quelques fromages et des produits d'épicerie soigneusement choisis.

Quelques choux qui donnent envie de faire une bonne potée ! © Radio France - Florence Gallice

Olivier n'est pas avare de bons conseils pour ses clients et il n'hésite jamais à donner quelques recettes. Il aime tous les choux et il les cuisine sous toutes leurs formes.

Quelques courges de saison © Radio France - Florence Gallice

On connait tous la citrouille et le potiron mais on aime bien aussi cuisiner des choses comme le potimarron ou la butternut.

Et puis si vous avez envie de tester différentes sortes de navets, entre les navets classiques, les boules d'or et les navets marteau, on a le choix.

Différentes variétés de navets © Radio France - Florence Gallice

Si vous n'avez pas envie de quitter pomme et chou sans acheter de quoi préparer un bon dessert, c'est le moment de choisir quelques pommes et poires.

Les pommes et les poires © Radio France - Florence Gallice

Tartes aux pommes, compotes, confitures, desserts en tous genres.

La boutique Pom et Chou © Radio France - Florence Gallice

La boutique Pom et Chou est au 2 rue de la Petite Fin à Fontaine-lès-Dijon. Il y a aussi une page Facebook.

Heures : 08:00 - 12:30, 15:00 - 19:00

03 80 56 34 60