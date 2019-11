La Côte-d'Or Gourmande et les empanadas de chez Boludo

Envie de manger rapidement des petites choses sympathiques et bonnes ? Et si on se faisait quelques empanadas ?

Dijon, France

Un jeune patron dynamique, Aurélien de chez Boludo © Radio France - Aurélien Brenans

Nous sommes chez Boludo, rue Guillaume Tell à Dijon.

On peut faire de la restauration rapide de qualité et proposer des spécialités qui sortent de l'ordinaire.

Les empanadas, ça vous dit quelques chose ?

Y'a quoi dans les empanadas Copier

La boutique de la rue Guillaume Telle à Dijon © Radio France - Florence Gallice

Pour faire de délicieux petits chaussons fourrés, il faut une bonne pâte et une bonne farce.

Le secret d'une bonne pâte Copier

Une belle boîte sur le point d'être livrée © Radio France - Florence Gallice

La bonne nouvelle, c'est que l'on peut mettre ce que l'on veux dans les empanadas. Ensuite, y'a plus qu'à se régaler.

Qu'est-ce que l'on met de bon dans les empanadas ? Copier

La boutique de la rue Bannelier à Dijon © Radio France - Florence Gallice

Si jamais vous aviez encore un peu faim après quatre empanadas bien garnis, y'a peut-être moyen d'en goûter un cinquième mais en version sucrée ?

Une petite recette d'empanadas sucré ? Copier

Quelques empanadas qui font bien envie © Radio France - Aurélien Brenans

Alors ? Envie de sortir des classiques hamburgers et pizza ? On passe aux empanadas ?

Deux boutiques mais aussi un camion Copier

Aurélien vous attend chez Boludo © Radio France - Florence Gallice

Boludo a désormais deux boutiques à Dijon

Rue Guillaume Tell, tout près de la gare.

Rue Bannelier, vers les halles.

Il y a aussi un camion qui sillonne Dijon et le grand Dijon.

Allez faire un tour sur la page Facebook de Boludo !

Vous n'avez plus aucune excuse.

Boludo est aussi à la Foire de Dijon.