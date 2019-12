La Côte-d'Or Gourmande vous emmène chez un chocolatier

A quelques jours des fêtes, on a rencontré un chocolatier dijonnais dans son labo et ça sentait drôlement bon !

Plombières-lès-Dijon, France

Les coffrets de chocolats © Radio France - Florence Gallice

Sébastien est un fan de chocolat et c'est pour ça qu'il en fait son métier. Son labo est une vraie caverne d'Ali Baba à quelques jours des fêtes.

Visite du labo Copier

Fabrication des tablettes © Radio France - Florence Gallice

Marie fabrique des tablettes gourmandes que vous allez avoir très envie de découvrir en magasin.

Et pourquoi pas une recette de ganache Copier

Les macarons © Radio France - Florence Gallice

Des macarons mais pas que. Sébastien propose aussi des pâtes de fruits, des guimauves ou encore des marrons glacés.

Chez Sébastien, on n'a pas que du chocolat Copier

Les ateliers chocolat © Radio France - Florence Gallice

Les mercredis et samedis, des ateliers autour du chocolat pour les enfants mais aussi les adultes.

Les ateliers Copier

La boutique © Radio France - Florence Gallice

Deux boutiques pleine de saveurs et de couleurs, un labo et un atelier et la bonne nouvelle c'est que vous pouvez aussi commander en ligne.

Les boutiques Copier

Une bassine de caramel ! © Radio France - Florence Gallice

Vous pouvez réserver pour des ateliers chocolat avec vos enfants.

Vous pouvez profiter des deux boutiques, à Plombières-lès-Dijon et rue des Godrans à Dijon.

Et en ce moment, vous verrez quelques créations de Noël qui sortent de l'ordinaire.