la Crostata con ricotta e visciole

Pour la pâte brisée

Tamiser 400 gr de farine dans un saladier puis on vient incorporez 100 gr de beurre froid coupé en dé.

Effriter la farine et le beurre ensemble.

Ajouter 150 gr de sucre glace et continuez à effriter le tout.

Une fois que ça ressemble à un petit tas de sable on va y ajouter 2 œuf entier.

On mélange le tout pour obtenir une pâte homogène.

C’est une pâte qui doit être froide donc on va la laisser se reposer une bonne demi-heure minimum au frigo.

Passons à la garniture on prend 250 gr de ricotta au lait de vache On va la détendre un peu au fouet. Et y ajouter progressivement 80 gr de sucre glace jusqu’à obtenir une texture crémeuse ajouter le zeste d’un citron bio.

Repassons à notre pâte que l’on va étaler assez finement entre deux feuilles de papier cuissons garnir le fond d’un moule à manquer de 20 cm de diamètre. Avec le reste de pâte faites des petits boudins pour venir former le bord de votre tarte.

Vous pouvez maintenant garnir la tarte avec la préparation crémeuse à la ricotta et au-dessus on va y ajouter une confiture de griotte ou cassis pour recouvrir et cacher la ricotta.

Une fois recouverte on vient ajoutez des bandes pâte pour créer un quadrillage et c’est parti pour 35 minutes à 180°C

On la laisse tiédir et il ne reste plus qu’à la déguster en famille.