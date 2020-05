La cuisine de famille de Maïthé Vialle pendant le confinement

La cuisine de Mamithé, pourquoi Mamithé? Ce sont les petit-enfants de Maithé qui l'appelle ainsi. La cuisine de Mamithé c'est un livre de recettes tout simple, un peu comme cette feuille froissée que vous avez depuis toujours dans un tiroir avec la recette secrète du gâteau au chocolat de votre grand-mére, pas de chichi, de la vraie cuisine celle que nous pratiquons depuis quelques semaines pendant le confinement.

Comme l'explique la périgourdine Maïthé Vialle "Ma grand-mère Louise a grandi dans les jupes de sa maman Marie, cuisinière au Château de Biron en Périgord, dans les années 1880/1900. Dès sa petite enfance Louise a entendu des mots précis et senti les odeurs très douces de rôtisserie, de pain et de gâteaux cuits au four du château. La passion était née. Les moments chez mémé Louise , étaient toujours synonymes de festins et de réjouissances. Elle m’a transmit la volonté, la patience. Très jeune, sans effort, avec plaisir, j’ai adapté notre vie à ma pratique culinaire naturelle, en conservant les 3 secrets de ma grand-mère : pour faire de la bonne cuisine il faut :

De bons ingrédients, du temps et de l’Amour

Maïthé Vialle est généreuse elle vous offre sa recette de mousse au chocolat

La mousse au chocolat façon Maïthé Vialle Copier

la mousse au chocolat de Maïthé Vialle © Radio France - Isabelle Karl

MOUSSE AU CHOCOLAT 6 personnes Ingrédients 200 gr de chocolat noir entre 55% et 70%, 6 œufs, 4/5 cuillerées de sucre, 4 cuillerées de crème fraîche végétale (amandine) ou fleurette Bio Faire fondre le chocolat au bain-marie, enlever du feu et ajouter la crème fraîche en tournant vigoureusement ; sortir du bain marie- réserverSéparer les jaunes des blancsDans une jatte mettre les jaunes et le sucre et fouetter énergiquementDans un saladier battre les blancs en neige en incorporant une petite pincée de sel ; réserver.Mélanger les jaunes au chocolat. Incorporer délicatement, très délicatement en plusieurs fois, les blancs en neige au mélange chocolat/ œufs Mettre dans des coupelles ou dans un saladier. Laisser reposer 3 heures minimum au frigo et sortir 5 mn avant de déguster ( même faite la veille cette mousse est délicieuse)

Nous pourrions nous arrêter ainsi, mais ne pas partager la recette des oeufs mimosa de maithé serait très moche de notre part la voici

Les oeufs mimosa de Maithé Vialle Copier

Comment vous procurer le livre de recettes de Maïthé Vialle ? La Cuisine de Mamithé préfacé par l'Abbé Christian Dutreuilh avec les dessins de Jacques Hurtaud cliquez ici: les-editions-secrets-de-pays.fr