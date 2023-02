La cuisine de France Bleu Limousin avec le chef Stéfan Laugénie de "saveurs fermières"

Tartine de Méteil avec ketchup fait maison et pastrami - Pascal Sammartano

Le petit Salé est mis en saumure pendant trois jours afin d'être bien demi sel, puis est cuit au bouillon aromatisé sans ébullition pendant deux heures. Au moment de servir, il est réchauffé dans une crème épaisse détendue avec un peu de moutarde à l'ancienne. Les lentilles blanches sont cuites à l'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes, puis réchauffées avec des noisettes et noix torréfiées et shitakés fumés dans un peu d'huile de colza vierge bio. Le tout est servi ensemble. La petite entrée consiste en une tartine de pain de Méteil toastée sur laquelle on applique un peu de ketchup de potimarron et betterave maison et de mayo aux artichauts marinés écrasés. Le tout étant recouvert de chiffonades de Pastrami maison.

ⓘ Publicité

Jarret de porc pour le petit salé façon Stéfan Laugénie - Pascal Sammartano

loading