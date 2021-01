La cuisson en papillote c'est simple et diététique. Recette légère de papillote de poisson et légumes

Comment faire une papillote de poisson, de légumes, de Saint-Jacques au four ? Quel papier utiliser ? Comment confectionner et bien fermer la papillote ? Dans cette vidéo, Yannick donne 2 façons de réaliser une papillote et une recette diététique de papillote de poisson.

La cuisson en papillote permet de réaliser des recettes diététiques qui préservent les saveurs et les qualités nutritionnelles des aliments, des recettes légères et saines.

Les ingrédients de la papillote de poisson de Yannick :

1 blanc de poireau

1 carotte

1 filet d’églefin

De l’aneth

De la fleur de sel

Du poivre

Du curry

De la fève de Tonka

Un peu d’huile d’olive

Du papier cuisson

Le conseil de Yannick : Cuire la papillote plus ou moins longtemps en fonction de vos goûts : 10 à 12 minutes pour des légumes croquants, 15 à 16 pour des légumes plus cuits.

