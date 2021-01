« La cuverie » un brasserie au milieu des vignes à Irancy

Créer une gamme de bières au coeur du village d'Irancy, un pari réussi pour Lucile et Camille ... et beaucoup de projets !

Au pays des vignes, à Irancy, Lucile et Camille ont ouvert en 2019 une brasserie « La Cuverie ». Aujourd’hui ils proposent une gamme de bières dont les noms rendent hommage à la vigne et au vignoble comme la Feuillette, la vendangette ou encore la Hotte. Des bières créées avec des produits bio et aussi locaux que possible.

