La ferme de Cabriole à Saint Félix Lauragais en Haute-Garonne

Balade sur le Ferme de Cabriole en Haute-Garonne à Saint Félix Lauragais. On découvre l’élevage de chèvres et de vaches, et on goûte les fromages au lait cru.

Bienvenue à La Ferme de Cabriole. Elle, est siutuée en Haute-Garonne, sur les coteaux du lauragais, à Saint Félix Lauragais. Au côté de Cornélia , 11 personnes (avec un roulement bien sûr) travaillent 7 jours sur 7 pour prendre soins des vaches et des chèvres et pour fabriquer les yaourts et les fromages. Une ferme qui est ouverte à la visite pour le grand public. Les familles sont nombreuses à venir pour découvrir le travail des celles et ceux qui s’occupent des animaux , ou de la fabrication des fromages. des fromages.

2 fois par jour (matin et soir), c’est la traite des vaches et des chèvres. Elles permettent de récolter quotidiennement 300 litres de lait de vaches et 400 litres de lait de chèvres.

La Ferme de Cabriole, dans le bâtiment d'élevage et dans la salle de traite avec Cornélia et Pauline Copier

Cornélia et Pauline à la Ferme de Cabriole © Radio France - Emmanuelle Wiener

En Haute-Garonne, la Ferme de Cabriole en avant la formation professionnelle en accueillant régulièrement tout au long de l’année, des apprentis et des stagiaires. Notez aussi que vous trouvez les fromages de la ferme de Cabriole, à Toulouse, dans un endroit original : c’est un casier fermier (un distributeur automatique). Il est situé au 75 bis, avenue de Muret.

Après les bâtiments d’élevage, voici un autre endroit, très important sur cette ferme.

Dans la fromagerie de la Ferme de Cabriole à Saint Félix Lauragais Copier

Cave d'affinage à La Ferme de Cabriole (Saint Félix Lauragais) © Radio France - Emmanuelle Wiener

La Ferme De Cabriole à St Félix Lauragais, c’est un élevage de chèvres et de vaches, c’est aussi un atelier de fabrication de fromages au lait cru et c’est également une boutique de vente à la ferme. Gourmandise oblige, voici la dégustation dans la boutique devant un plateau de fromages.

Dégustation des fromages au lait de la Ferme de Cabriole à Saint Félix Lauragais Copier

La boutique est ouverte tous les jours de 9h-12h et de 15-18h. Ces horaires vous permettent aussi de visiter la ferme pour caresser les animaux, ou assister à la traite.