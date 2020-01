La ferme de Ducasse-élevage bovin à Preserville en Haute-Garonne, Daniel Pelisse

Daniel Pelisse évoque son quotidien près de ses animaux et sur les marchés , il vous donne la recette pour bien cuire une côte de bœuf et parle aussi des aspects parfois compliqués de son métier.

Préserville, France

Sur sa Ferme, en Haute-Garonne, à Préserville, Daniel Pelisse a un élevage de bovins, et il transforme la viande, dans le laboratoire situé lui aussi sur la ferme. Éleveur mais aussi agriculteur pour la production de la nourriture de ses vaches. Daniel Pelisse fait de la vente directe sur sa ferme à Preserville chaque vendredi de 14h30 à 19h30. Il est aussi sur les marchés aux alentours de préserville: le mardi après midi à Aigrefeuille, le mercredi matin à Balma et l’après midi à Lauzerville, le samedi matin à Saint Orens.

La ferme de ducasse à Preserville en Haute-Garonne

Le métier d’agriculteur et d’éleveur représente de très nombreuses heures de travail. Daniel Peulisse, à Préserville en Haute-Garonne ne compte jamais ses heures. Il fait en plus, de la découpe , de la transformation et de la vente directe. De multiples casquettes, sans oublier la paperasse. Son métier (ou plutôt ses métiers) lui permet de belles rencontres mais aussi des moments plus compliqués.

la recette pour bien cuire une côte de bœuf : les conseils de Daniel Pelisse