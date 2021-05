La ferme de la Mude en Tarn-et-Garonne, une exploitation qui a su faire évoluer son activité

Cette propriété agricole, spécialisée dans le canard pendant plus de 30 ans, a arrêté cette activité pour se tourner uniquement vers la culture bio de céréales, d'oléagineux, de plantes potagères et l'élaboration de produits transformés. Un choix bien géré qui satisfait son couple de propriétaires.

Béatrice et Jean-Pierre Pointu tiennent la ferme de la Mude depuis plus de 3 décennies.

C'est un vieux corps de ferme perché au sommet d'une charmante colline, dans l'extrême Sud-Ouest de Tarn-et-Garonne. La ferme de la Mude est sur les coteaux du Gers, en plein pays de Lomagne, terre de l'indication géographique protégée de l'ail blanc de Lomague, au confluent de trois départements, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, et Gers. Depuis plus d'un siècle, cette propriété est dans la famille de Jean-Pierre Pointu, qui tient l'exploitation depuis plus de 30 ans avec sa femme Béatrice. Avec affabilité, ils accueillent le micro de France Bleu Occitanie pour présenter leur travail et leurs produits.

Les terres de l'exploitation sont attenantes aux bâtiments de la ferme. Devant un joli paysage bariolé de champs, Jean-Pierre nous présente son activité et décrit ses cultures. Copier

Une partie des cultures de Béatrice et Jean-Pierre. Au premier plan, de petites plantes qui donneront des pois chiches. © Radio France - A.W.

Jean-Pierre et Béatrice Pointu ont su faire évoluer leur activité au fil des ans. A leurs début, ils ont hérité d'un troupeau de Blondes d'Aquitaine, et ils travaillaient le canard, gavage et transformation. Le troupeau n'est plus depuis longtemps, alors que la ferme est passée en bio en 2006, et que la culture de céréales et d'oléagineux a pris de plus en plus d'importance. En 2020, c'est la production de canard qui s'est arrêtée.

Jean-Pierre Pointu, au sujet de l'arrêt de la production de canard en 2020, après 33 ans de gavage et de transformation : « Ça fait bizarre mais ça soulage aussi un peu. Parce que quand physiquement on le trouve dur, ou on n'a plus la motivation pour se lever le matin, aller gaver, aller transformer... Il faut faire des choix à un moment donné. »

Jean-Pierre nous raconte une partie de l'histoire de la ferme, acquise par l'un de ses aïeux en 1906. Copier

La ferme est composée de plusieurs bâtiments de différentes époques. © Radio France - A.W.

Avant la pandémie et les confinements, Jean-Pierre et Béatrice vendaient 70% de leur production par l'intermédiaire des salons. Avec l'arrêt complet de ce type de rencontres commerciales, ils ont dû changer leur fusil d'épaule. Cet événement a contribué à leur décision d'arrêter le canard, et d'insister sur la culture bio, qu'ils ont développé depuis 2006, et la distribution en vente directe, qu'ils pratiquent depuis toujours.

La ferme de la Mude a des circuits de distribution variés, avec comme points communs une proximité géographique et pas ou peu d'intermédiaires entre les clients et eux. Béatrice raconte son quotidien. Copier

Le jeudi, Béatrice Pointu prépare les commandes qu'elle ira livrer le vendredi pour les clients du drive fermier de Montauban. © Radio France - A.W.

La ferme de la Mude a une production diversifiée : lentilles vertes, lentilles corail, petit épeautre en grain, diverses céréales, et propose des produits transformés, farines (petit épeautre, seigle, pois chiche, blés anciens), pâtes, huile de tournesol, et de l'hummus.

Jean-Pierre nous présente et décrit deux machines utiisées pour la transformation, la presse à huile, et le superbe moulin électrique pour la production de farine. Copier

Le joli moulin en bois de la ferme de la Mude. © Radio France - A.W.