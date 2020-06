La ferme de Las Cases à Blan dans le Tarn

La Ferme de Las Cases, une histoire de famille ! Las Cases, c’est un lieu-dit, sur la commune de Blan. Dans la famille Malinge il y a Jean Luc et son épouse Dominique. Lui s’occupe de l’élevage des cochons, et elle s’occupe de la logistique et des tâches administratives. Avec eux, Thibault, l’un de leur fils , il travaille côté élevage. Dans la boutique de vente directe il y a Marianne Malinge, la fille. La Ferme de Las Cases : c’est donc une partie culture (les céréales qui vont servir à nourrir les porcs), une partie élevage, une partie vente et bien sur un laboratoire de transformation pour fabriquer les saucisses, les jambons, les boudins ou les conserves. Dominique et Thibault Malinge pour la visite du laboratoire de fabrication.

Des jambons affinés pendant un an à la ferme de Las Cases © Radio France - Emmanuelle Wiener

Un autre aspect de cette ferme, c’est l’élevage et la fabrique d’aliments pour les animaux. A 300 mètres de la boutique , les bâtiments d’élevage et le hangar où sont produits les aliments.

Sur la ferme de Las Cases, Jean-Luc et Dominique Malinge ont fait le choix de la vente directe dans les années 80. A cette époque ce n'était pas dans la tendance.

La ferme de Las Cases, la boutique de vente directe © Radio France - Emmanuelle Wiener

Lorsque vous passerez par la ferme las Cases , vous trouverez dans la boutique, en plus des charcuteries et conserves , d’autres produits (miel, fromages, pâtes, bonbons…) . Ils sont tous tous issus de producteurs locaux , des voisins de la ferme!