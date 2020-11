La ferme de Périole, pour l'amour des chèvres

C'est une petite ferme pleine de charme installée juste derrière l'imposant château d'Auzielle. Avec ses tours roses, visibles depuis la D2, la route qui relie Toulouse au Lauragais, cette bâtisse seigneuriale marque en quelque sorte l'entrée ou la sortie de l’agglomération, la limite entre campagne et zone urbaine.

La ferme de Périole est encore entourée de champs et de verdure, comme elle l'était au moment où Pascale Duraud-Bazeille, sa mère et une associée ont lancé l'activité d’élevage de chèvres et de production de fromage, il y a une quarantaine d'années. Et si des hangars modernes ont été construits depuis, le bâtiment principal conserve son architecture typique de ce coin de Haute-Garonne.

Pascale Duraud-Bazeille nous présente sa ferme. Copier

Pascale Duraud-Bazeille élève environ 70 chèvres. © Radio France - A.W.

La propriétaire de la ferme de Périole a récupéré l'ensemble de la gestion de l'exploitation, et la production de fromages, depuis une dizaine d'années. Pour elle, le cœur du métier, son plaisir, c'est d'élever ses chèvres.

Câlinothérapie avec des chèvres ! Copier

Une partie des chèvres de Pascale à l'heure du repas. © Radio France - A.W.

Comment élever des chèvres ? Cours pratique. Copier

Avec le lait de ses chèvres, Pascale produit cabécous, bûches cendrées, pyramides, tomettes, natures ou aux herbes, etc. Ces fromages sont distribués en circuits courts, vente directe à la ferme, sur les marchés ou via des AMAP.

Visite de la cave à affinage et de la petite boutique de la ferme. Copier

Pascale pose devant les quelques fromages qu'il lui reste en cette fin de saison. Au moment du pic de lactation de ses chèvres, la cave à affinage est remplie. © Radio France - A.W.