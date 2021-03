La ferme des Acacias à Coueilles, un choix déterminant et une évolution réussie

C'est l'un des symboles de la crise agricole. Le prix d'achat du lait aux agriculteurs par les coopératives a fait couler beaucoup d'encre et causé nombre de conflits entre les travailleurs de la terre d'un côté, les grossistes et la grande distribution de l'autre. Les exploitants, qui travaillent d'arrache-pied et ne comptent pas leurs heures, peinent à s'en sortir à cause des prix du marché. Une difficulté systémique qui n'est toujours pas vraiment résolue aujourd'hui, et qui joue pour partie dans la paupérisation de nombre de producteurs. La ferme des Acacias à Coueilles est un bel exemple d'une évolution des pratiques qui a permis à ses deux propriétaires de s'en sortir.

Michel Fréchou nous présente ses vaches et raconte son histoire, de la production de lait à la vente de viande de veau et de volailles. Copier

Les vaches de Michel et Marie sont de race Holstein. © Radio France - A.W.

Source de bonheur et de fierté pour Marie et Michel, la volonté de leur fils Antoine de reprendre l'exploitation familiale, un rêve pour le jeune homme. Copier

Marie Fréchou et son fils Antoine, sur le marché de l'Isle-en-Dodon. - Michel Fréchou

La ferme des Acacias ne produit plus de lait depuis 2017. L'activité de l'exploitation a été réorientée, vers la vente de viande de veau, de volailles et d'ail. Plus de coopératives : les produits sont distribués en direct par une système de livraisons, ou via un seul intermédiaire.

Les poulets de Michel et Marie, particulièrement bavards, respirent la santé. Copier

Les poulets de la ferme des Acacias sont vendus entiers, à la découpe ou en conserve après transformation. © Radio France - A.W.

Quelques-unes des conserves proposées. © Radio France - A.W.

Michel Fréchou fait pousser de l'ail sur plusieurs hectares. Essentiellement de l'ail violet, mais aussi du blanc. Ce type de culture est assez exigeant, comme nous l'explique l'agriculteur.

L'un des éléments les plus chronophages dans la production d'ail, c'est... de faire les fameuses tresses ! Copier

Des plants d'ail qui poussent paisiblement dans les collines de Haute-Garonne. Il faudra attendre le début de lété pour la récolte. © Radio France - A.W.