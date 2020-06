la Ferme et la fromagerie des Bessous en Haute Garonne à Cassagne

Du circuit-court pour la Ferme et la Fromagerie des Bessous, au sud de la Haute-Garonne à Cassagne. Fabrication de fromage de Bessous et solidarité avec les producteurs voisins.

La Ferme des Bessous à Cassagne, en Haute-Garonne, dans le Piémont Pyrénéen : la bergerie, la fromagerie , la boutique de vente directe et le drive fermier . Un GAEC familial avec Marie, ses 2 frères (Yannick et Stéphane) et le 4ième c’est Maxime ( le cousin ). Tout commence avec une histoire de jumeaux et c'est Marie qui nous guide.

Des brebis qui "coument" sur la Ferme familiale des Bessous, en Haute-Garonne à Cassagne Copier

La visite continue : près la bergerie et les brebis, nous sommes cette fois devant la fromagerie et avant d’entrer il faut s’équiper !

La fromagerie : fabrication et affinage du fromage de brebis Le Bessous Copier

Ensuite les fromages passent en cave d’affinage . Ils y resteront entre 4 et 6 mois.

Pour Marie , ses 2 frères et son cousin c’est beaucoup de travail au quotidien, mais ce n’est pas tout. Il y a aussi le drive fermier et la boutique de vente directe.