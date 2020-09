La figue rôtie

Ingrédients

Figue Fraîche X 6

Miel

Huile d’olive

Noix caramélisées

Noix 100 gr

Sucre glace 100 gr

Accompagnement

Menthe fraîche

Groseille

Myrtille

Framboise

Fromage blanc

Figue fraîche

Gelé de groseille

Pectine ou agar-agar 2 gr

Groseille fraîche 150 gr

Sucre semoule

Figue rôtie :

Préchauffer le four à 180°C

Prenez vos 6 figues, coupé le haut de la tête et entaillé d’une croix.

Déposez vos figues entaillées dans une terrine.

Sur chaque entaille verser une cuillère à café de miel

Versez dessus un filet d’huile d’olive et laisser rôtir aux four 15 minutes.

Une fois cuite sortir du four et laisser reposer.

Gelée de groseille :

Dans une casserole faites chauffer les groseilles laissez les éclater, mixer puis on les passe au tamis pour enlever les grains.

Une fois tamisé on obtient une purée de groseille dans laquelle on ajoute le mélange sucre + pectine qu’on va laisser chauffer jusqu’au premier bouillon.

Retirer du feu et couler dans un emporte-pièce de 8 cm de diamètre on laisse reposer 10 min au réfrigérateur.

Noix caramélisées :

Dans le four à 180° on vient y mettre nos 100 gr de noix afin de les torréfier 8 min.

A la sortie du four on vient verser les noix encore chaudes dans une casserole sur feu fort avec 100 gr de sucre glace et on remue jusqu’à caramélisation et enrobage totale des noix.

Une fois une belle couleur obtenue on retire du feu et on vient ajouter une noisette de beurre pour éviter qu’elle ne colle entre elle.

On réserve sur plaque avant utilisation.

Montage :

Dans une assiette déposer un cercle de gelée de 8 cm de diamètre venez y mettre une figue rôtie dessus.

Sur le côté glisser une cuillère à soupe de fromage blanc et disposer élégamment les Myrtilles les groseilles les lamelles de figues quelque goutte d’huile d’olive qui a servi à faire rôtir les figues.

Ajouter y deux trois noix caramélisées et quelques feuilles de menthe.

Puis il ne vous reste plus qu’à servir et déguster.