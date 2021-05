La fraise comme vous ne l’avez jamais cuisinée !

Lorsque ce fruit rouge à la collerette verte arrive dans nos potagers, nos supermarchés ou nos distributeurs de fruits, rien de plus plaisant que de le croquer à pleine dent. Pourtant, il est tout à fait possible de déguster cette fraise avec plus d’originalité ou même de surprises ! De l’apéro au dessert, laissez la fraise se glisser dans tous vos plats grâce aux recettes présentées par France Bleu.

VIDEO : Tout savoir sur les fraises de Carpentras

La récolte des fraises commence dès fin avril. © Getty - d3sign

Un fruit authentique

Ce fruit élégant au parfum sucré avec une touche d’acidité est arrivé en France au XIVe siècle avec la plantation de 12 000 fraisiers dans le jardin du Louvre. Des siècles plus tard, la fraise est devenue le fruit du printemps par excellence et permet à nos desserts préférés de se piquer de rouge. Des fraises du Louvre jusqu’aux fraises d’enfer dans l’Yonne, France Bleu vous propose de revisiter la fraise et vous permet de la cuisiner comme vous ne l’avez jamais imaginé...

Faites le plein de recettes tous les jours dans On cuisine ensemble sur France Bleu.

La fraise est peu calorique et riche en eau. © Getty - Jane Khomi

Notre sélection de recettes insolites certifiées France Bleu

Un plat aussi gourmand servi chaud en entrée ou froid en dessert avec une boule de glace. Régine Rossi-Lagorce, chroniqueuse culinaire sur France Bleu Limousin, présente sa recette de fraises rôties. Les herbes aromatiques se marient très bien avec le goût du fruit rouge, à vous de choisir votre herbe préférée !

Gérard Cabiron, chef à la brasserie Chez nous à Montpellier et Meilleur Ouvrier de France, vous propose de déguster la fraise de l’apéro au dessert sur France Bleu Hérault. Entre la vinaigrette aux fraises pour accompagner les asperges en entrée et le thon snacké avec sa brunoise de fraises, en passant par le risotto à la fraise, le repas promet d’être fruité !

La fraise est au centre de toutes les recettes, jusque dans nos verres sur France Bleu Drôme Ardèche. Si vous avez toujours voulu tester la sangria à la fraise, c’est le moment de vous lancer avec le chef Jean-Jacques Galliffet, de L’auberge de la Valloire à Epinouze, dans le nord de la Drôme. Vous pourrez accompagner cette boisson d’un taboulé aux fraises et ravioles du Dauphiné, ou d’un plat assaisonné au pesto Rosso à la fraise. A vos fourneaux !

Le chef Gérard Richard, du restaurant La table Saint-Thomas à Reims, transforme la Charlotte aux fraises en un dessert pétillant sur France Bleu Champagne Ardenne. Ce plat traditionnel devient chic et pleins de fantaisies grâce à la mousse au champagne délicate.

