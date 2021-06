La Friche de Toulouse : 4 lieux gourmands en 1

On a lancé le concept dans le Nord en 2018, et comme Guillaume est toulousain, nous sommes ravis d'arriver ici. Philippe.

Philippe Blanchot et le toulousain Guillaume Souloumiac nous ouvrent les portes d'une nouvelle guinguette. Gros succès à Lille sur une ancienne "friche" industrielle, la Friche prend ses quartiers au sud-Est de Toulouse du mardi au samedi de 17 h à 23h et le dimanche de midi à 23 heures.

Philippe Blanchot et Guillaume Souloumiac © Radio France - Alban Forlot

Tous les matchs de l'Euro et du Top 14 sont diffusés. Baby Foot géant, fléchettes, ping pong et bientôt pétanque pour animer l'endroit. Beaucoup de vie sur ce site avec 150 places assises à l'intérieur et 350 à l'extérieur. Ouverte depuis quelques jours, la Friche Gourmande est un lieu convivial pour l'été et l'hiver pour des marchés de noël... Les patrons nous accompagnent à 10h dans La Vie Gourmande de France Bleu Occitanie avec Alban Forlot.

1200 m² pour se détendre en intérieur ou en extérieur, 10 impasse Didier Daurat à Toulouse. Pour info : Les sirops sont gratuits pour les enfants !

Bagel Français à la Friche de Toulouse © Radio France - Alban Forlot

Le restaurant Vivants a expérimenté la cuisine à emporter. Et pour prolonger l'expérience après le confinement, le Bagel Français s'installe à la Friche Gourmande avant d'ouvrir un local en juillet dans le quartier Saint-Aubin à Toulouse. Florent Linard nous parle du cochon fermier aveyronnais qui cuit à 74 degrés pendant 24 à 36 heures et qui est accompagné d'une sauce barbecue maison. Dans les pains bagel de Didier Le Meur qui sont fabriqués à la Barrière de Paris et Victor Hugo, des petits légumes produits en circuit court vont vous régaler. Des recettes avec du pulled pork, de l’angus tranché, des falafels et même une recette végé excellente.

L'équipe du Panache a monté une cabane street food et vous propose une cuisine fusion aux tonalités asiatiques pour rafraîchir les clients. Vous les retrouvez aussi rue des filatiers, quartiers des Carmes à Toulouse avec le talentueux chef Alexis Gonzalez et ses amis qui débordent d'énergie. Enzo et Adrien vous feront voyager en redécouvrant les produits de nos régions. Au menu, crispy magret, wrap Katsu Sando, riz sauté aux légumes (végétarien), rouleau de printemps au confit de canard. Grands sourires, et du panache !

L'équipe du Panache © Radio France - Alban Forlot

40 ans au centre-ville de Toulouse, Pizza Lopez est une histoire de famille aux Carmes, Place Dupuy, en foodtruck et donc désormais à la Friche Gourmande avec la burratina, la cabécou, l'orientale... 19 Pizzas savoureuses au menu.

Les Mecs au Camion, proposent notamment un burger au comté avec une viande d'Aveyron que France Bleu Occitanie a du goûter pour les besoins de ce reportage ! Un délice ! Des burgers savoureux et healthy, des produits frais et artisanaux. Les MAC sont aussidu côté d'Airbus ou du Grand Rond à Toulouse. MAC pour les intimes : l’histoire de 2 mecs et un foodtruck !

Pizza Lopez à la Friche Gourmande © Radio France - Alban Forlot

L'info en +

Le fondateur de l'agence Verywell, Steve Gallais, vient de publier un livre de recettes avec la contribution de 150 restaurants toulousains avec la photo des chefs à la place des images du plat. Qu'ils soient étoilés, cafetiers, bistros, brasserie, ils ont répondu à l'appel du spécialiste de la communication. Dans la Vie Gourmande, le principal intéressé nous parle de son initiative.

Pour commander le livre de recettes qui servira à financer une campagne de pub inédite au profit des restaurateurs toulousains à l'automne, vous pouvez cliquer ici.