La galette des rois

Recette de galette des rois

Pate feuilleté express

Dans la cuve d’un batteur mélanger munie du crochet mélanger les 250gr de farine avec 125gr d’eau 200gr de beurre et 5 gr de sel. Attention tout doit être bien froid.

On obtient une pâte non homogène.

Versez la préparation sur un plan de travail fariné et formé une boule.

Puis commencer le tournage en 5 tours. Réservez minimum 15 min au congélateur.

Crème frangipane

Tout d’abord pour la crème frangipane on réalise une crème pâtissière avec 500gr de lait entier chaud dans lequel on va faire infuser une gousse de vanille et 60 gr de sucre pendant 30 min a couvert afin de conserver tous les arômes. Dans un bol à côté mélangez au fouet 6 jaunes d’œufs avec 60 gr de sucre jusqu’à les faire blanchir puis ajouter 50 gr de fécule de maïs.

Réchauffez votre lait et versez environ deux tiers sur le mélange précèdent. Vous fouettez vivement le tout et versez a nouveau dans casserole jusqu’au premier bouillon et épaississement de la crème surtout on oublie de continuer de mélanger.

Hors du feu ajouter 50 gr beurre et mélangez jusqu’à incorporation. Votre crème pâtissière est prête vous la versez un film alimentaire et emballé la dans ce film puis réservez la aux congélateurs environ 10 min puis au réfrigérateur en effet un refroidissement rapide de la crème va lui permettre de conserver plus longtemps.

Toujours pour notre frangipane on passe à la crème d’amande rien de plus simple vous prenez un œuf, 50 gr de poudre d’amande, 50 gr de sucre semoule, 50 gr de beurre mou mélangez bien le tout et le tour est joué.

Maintenant prélevez 500 g de crème pâtissière et 150 gr de crème d’amande puis mélanger bien les deux voilà le tour joué vous obtenez cette bonne crème frangipane. Dont on va se servir tout de suite

Donc étalez votre pâte feuilletez puis vous allez détailler deux disques de 24 cm de diamètre sur l’un des disques venez pochez un bel escargot de frangipane laissez deux centimètres autour du bord déposez une fève et recouvrez de l’autre disque afin de bien fermer votre galette.

Vous la retournez, vous la décorez faites une belle rosace par exemple vous la dorez et vous la piquez afin de faire sortir l’air et c’est parti pour une cuisson de 30 à 40 min à 170°C

A la sortir du four, encore chaude badigeonner d’un sirop a la fleur d’oranger sa lui donnera de la brillance et un gout subtil supplémentaire.