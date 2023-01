La galette des rois : recettes maison

Si vous comptiez reprendre de bonnes habitudes alimentaires après ces fêtes de fin d’année, il faudra attendre un peu. Comme chaque année en ce jour d’épiphanie, la galette des rois fait son retour. L'occasion pour les amateurs de galette (pour les nordistes) ou brioche des rois (pour les sudistes) de se régaler.

Mais le côté amusant de la galette, c’est surtout la fève ! L’occasion de devenir roi ou reine, le temps d’un instant. Cela ne se refuse pas. Faite en porcelaine et représentant des personnages de dessins animés, de films ou autre, elle était autrefois, un haricot sec.

Même si l’on connaît la traditionnelle galette à la frangipane, elle se décline de nombreuses autres façons : en brioche aux fruits confits dans le Sud ou encore en pâte à choux recouverte de sucre, surtout en Franche-Comté. L’occasion de découvrir de nouvelles saveurs et garnitures surprenantes. France Bleu vous propose de tester trois recettes à réaliser aujourd’hui.

Tout le monde l’aime, mais d’où vient-elle ?

A l’origine, ce sont les Romains qui mangeaient la galette des rois durant les saturnales. Des fêtes qui se déroulaient la semaine du solstice d'hiver et qui célébraient le dieu Saturne et le soleil. Durant celles-ci, ils désignaient un esclave comme étant le “roi d’un jour”. Ainsi, il détenait le pouvoir d’exaucer tous ses désirs le temps d’une journée, ce qui plaçait maîtres et esclaves sur un pied d'égalité.

Aujourd’hui, la galette des rois est une tradition qui a traversé les époques et qui est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis.