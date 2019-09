La laiterie fromagerie Fabre dans le Tarn

Lacaune, France

Des fromages fabriqués dans notre région grâce à une entreprise familiale et artisanale: la laiterie Fabre à Viane. C’est Gilles Fabre qui nous fait visiter la laiterie familiale qui porte son nom. Nous allons aussi faire étape dans la boutique et le site de fabrication de yaourts . La particularité de la laiterie c’est qu’une partie des fromages est affiné dans 2 anciens tunnels ferroviaires. Nous sommes dans l’un de ces tunnels, près de la fromagerie

Dans le tunnel d'affinage Copier

L'un des tunnels d'affinage © Radio France - Emmanuelle Wiener

Gilles Fabre devant l'entrée du tunnel d'affinage © Radio France - Emmanuelle Wiener

Nous sommes cette fois, dans la laiterie- fromagerie , au lieu dit La Buzatié à Viane. Gilles Fabre c'est la troisième génération de cette entreprise artisanale. Nous suivons les différentes étapes de la fabrication des fromages des Monts de Lacaune à la laiterie Fabre . Nous allons égoutter , mouler et saler les fromages. Nous allons également voir que Gilles Fabre utilise une certaine partie du lait pour faire...des charcuteries!!!!

Suite de la visite Copier

Gilles Fabre dans la laiterie-fromagerie © Radio France - Emmanuelle Wiener

Dans le Tarn,(région des Monts de Lacaune) la laiterie-fromagerie artisanale Fabre produit environ 400 tonnes de fromages par an. (En comparaison, c’est 200 à 300 tonnes par jour, pour une fromagerie industrielle). Parmi les fromages il y a des bios (de plus en plus), des pasteurisés mais aussi beaucoup de fromages au lait cru , que Gilles Fabre défend pour plusieurs raisons . Il nous explique.

Défense des fromages au lait cru et suite de la visite Copier

Une fromagerie familiale qui emploie 14 personnes: c’est dans le Tarn à Lacaune et Viane: la laiterie Fabre. Parmi les fromages il y a Le Monts de Lacaune (une pâte pressée non cuite au lait pasteurisé) , la tomme des Gavachs, le Monts de Lacaune tradition (au lait cru) ou encore le Monts de Lacaune aux trois laits (vache-brebis-chèvre).

Mais la laiterie Fabre ce sont aussi des yaourts fabriqués cette fois, sur la commune de Lacaune. Nous sommes dans la boutique et juste derrière, il y a l'atelier ou sont fabriqués les yaourts au lait de vache ou de brebis. Il y a notamment une gamme bio.

Dans la boutique, Christine (l’épouse de Gilles) , fait goûter un yaourt à Emmanuelle Wiener

Le magasin et les yaourts Copier

Christine et Gilles Fabre dans la boutique à Lacaune © Radio France - Emmanuelle Wiener

Dans la boutique à Lacaune © Radio France - Emmanuelle Wiener

Il y a aussi des charcuteries artisanales © Radio France - Emmanuelle Wiener

Et dans la boutique vous trouvez aussi des fromages AOP venus de toute la France: du reblochon, du Brillat- Savarin, du comté par exemple.

Les yaourts © Radio France - Emmanuelle Wiener