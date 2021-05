La maison Puntis à Samatan dans le Gers, une boucherie-charcuterie familiale au cœur du terroir gascon

Fondée en 1982, la Maison Puntis propose des pièces de viande et des produits transformés sur les marchés de la région et dans leur magasin moderne situé route de Toulouse à Samatan. Une petite société familiale, qui travaille avec des recettes à l'ancienne et valorise la gastronomie gasconne.

Les frères Frédéric (à gauche) et Anthony Puntis sont à la tête de l'entreprise depuis que leurs parents, Christian et Monique, ont pris leur retraite il y a un an et demi.

Samatan, c'est le cœur du vortex gastronomique de notre région. La capitale du foie gras, l'un des emblèmes de la tradition culinaire du Sud-Ouest. La ville est d'abord connue pour son fameux marché au gras, proposé le lundi matin, hiver comme été. Samatan ce sont aussi des artisans, qui travaillent les produits locaux avec savoir-faire, amour et fierté. A l'image de la Maison Puntis, fondée en 1982 par un couple, Christian et Monique Puntis. A la retraite depuis un an et demi, ils ont passé le relais à leurs deux fils, Frédéric et Anthony, qui perpétuent la tradition familiale.

Les locaux de la boucherie-charcuterie sont à l'écart du centre-ville, sur la ZAC de Latour, au bord de la route de Toulouse. C'est un laboratoire moderne, que nous fait visiter Frédéric. Copier

Une partie de l'équipe de la Maison Puntis en plein travail de découpe. L'une des particularités de ces locaux, pensés pour offrir les meilleurs conditions de travail possibles, c'est la lumière. © Radio France - A.W.

Frédéric Puntis : « On travaille à l'ancienne, comme on dit. C'est-à-dire que nous on n'ouvre pas des poches sous vide pour faire des morceaux de viande. On a des carcasses qui arrivent entières, on les débite et on les travaille de A à Z. »

Faire du boudin, c'est tout un art, et il faut être concentré si l'on ne veut pas en prendre plein la figure, au sens propre du terme... Copier

Deux employés en pleine préparation de boudin. © Radio France - A.W.

Le laboratoire dispose de plusieurs chambres froides, qui sont utilisées pour des missions précises : une pour les carcasses, une autre pour les produits transformés avant de les mettre sur les étals du magasin ou du camion qui fait les marchés, et enfin une pour faire sécher saucissons et magrets.

Le coup de cœur de France Bleu Occitanie : le séchoir, un petit temple du saucisson. La vue est belle, mais l'odeur qui y règne est une merveille. © Radio France - A.W.

Les locaux de la boucherie-charcuterie disposent d'un petit magasin, où est vendu une partie des produits de la Maison Puntis. Particularité très appréciable, une large vitre permet aux clients de voir les coulisses du laboratoire. D'un autre côté, cela donne de la lumière en arrière boutique et cela offre la possibilité aux bouchers de voir quand des clients entrent dans le magasin.

Anthony Puntis nous décrit son étal, et évoque l'une des spécialités de la maison, la côte de bœuf maturée, que leur père Christian travaillait déjà il y a 15 ans, avant que cela ne soit à la mode. Copier

Anthony devant la cave à maturation. © Radio France - A.W.

La Maison Puntis propose différents types de viande : porc, boeuf, canard, poulet notamment. © Radio France - A.W.

La première boucherie lancée par les parents, Christian et Monique, a ouvert l'année de naissance de Frédéric, l'aîné. Autant dire que les deux frères sont tombés dans la marmite quand ils étaient bébés.

Anthony raconte une partie de l'histoire familiale et nous présente le coin épicerie de la boutique, où sont vendus des produits français et notamment locaux. Copier

Vue du magasin depuis l'arrière du comptoir, avec le coin épicerie au fond, près de la vitrine. © Radio France - A.W.

BONUS : qu'est-ce que mange un boucher le week-end à la maison pour son plaisir et celui de sa famille ? Réponse enthousiaste d'Anthony Puntis. Copier

Vous retrouvez la Maison Puntis sur les marchés de la région :