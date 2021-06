La Maison Séjor, des pâtés en croûte originaux et de grande qualité dans l'agglomération toulousaine

Cette petite entreprise, dont l'activité a démarré il y a moins d'un an, propose uniquement des pâtés en croûte, remis au goût du jour par la créativité et l'envie de Magali Séjor. Une belle histoire où se mêlent reconversion professionnelle, amour de la gastronomie et produits locaux.