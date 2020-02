La Marée Montalbanaise avec Sophie Fernandez et Jonathan Buirette : Meilleurs Ouvriers de France

Conseil pour le choix et la cuisson des poissons et bonne humeur au milieu des crevettes et des oursins à la Marée Montalbanaise. C’est la poissonnerie (et aussi une partie traiteur) de Sophie Fernandez et son associé Jonathan Buirette. 300 mètres carrés avec une cuisine pour préparer les plats du rayon traiteur. Tout commence devant les étals , Sophie et Jonathan sont en train d’installer poissons, coquillages et crustacés

La Marée Montalbanaise avec Sophie Fernandez et Jonathan Buirette Copier

Sélection rigoureuse des produits à la marée Montalbanaise © Radio France - Emmanuelle Wiener

Sophie Fernandez et Jonathan Buirette sont associés et leur point commun , c’est qu’ils ont tous les 2 : le col bleu-blanc- rouge qui symbolise leur titre de meilleur Ouvrier de France . Ils vont nous parler dans un instant. Avant cela , pause devant une magnifique daurade grise!

Sophie Fernandez et Jonathan : Meilleurs ouvriers de France Copier

Les cols bleu-blanc-rouge pour Jonathan Buirette et sophie Fernandez à laé Marée Montalbanaise © Radio France - Emmanuelle Wiener

Petit bonus avec les conseils de Sophie Fernandez pour la cuisson d'un pavé de saumon.