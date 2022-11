La meilleure baguette de Haute-Garonne 2023 est à Fonsorbes

Moi je suis tombé dedans quand j'allais à la boulangerie avec ma mère. L'odeur du pain chaud, ça m'a toujours plu. Et après mon stage de 3ème, on m'a pris en apprentissage. Adrien

Il aime manger son pain avec beaucoup de fromage ! Adrien Gleye vient d'être récompensé au concours de la meilleure baguette tradition 2023 de Haute-Garonne. Il travaille aux Tabliers des Toqués, la boulangerie de Sébastien Baye . Avant de participer au concours régional dans le Tarn au printemps 2023, Adrien revient sur son parcours sur France Bleu Occitanie. Une bonne croûte bien croustillante et une mie alvéolée avec un goût de noisette, c'est le signe d'une bonne baguette tradition. Adrien vous conseille de la conserver dans un torchon. Entre la Roseraie et Jolimont, c'est à Toulouse que s'est déroulé le concours départemental.

Malgré les problèmes liés à la consommation d'énergie, à l'augmentation des prix des matières premières et le manque de bras, Jean-Pierre Feuillet, Président de l'Union des artisans boulangers pâtissiers de la Haute-Garonne, rappelle que c'est un métier magnifique car on peut créer chaque matin et vivre de sa passion. Pour info, dans la catégorie meilleur croissant 2023 en Haute-Garonne, c'est Maxime Soucheyre de Fred l'Artisan à Ramonville (31) qui a gagné le trophée.